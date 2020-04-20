Как выигрывать в покер еще быстрее: стратегия игры за короткими столами

Рядом с названием турнира или кэш-стола в онлайн-покер-румах вы часто можете встретить надпись 6-мах. Это будет означать, что в такой игре за столом одновременно будут сидеть только 6 игроков.

И хотя правила самой игры остаются неизменными, все же подход к ней и выбор стратегии существенно будут отличаться от традиционных столов 9-max или 8-max.

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Главное отличие – это уровень вашей агрессии. Для стабильного успеха за короткими столами придется забыть о тайтовом стиле игры. Из-за меньшего количества людей ценность карт растет и вам необходимо расширить свой спектр стартовых рук. Конечно, главное не переусердствовать. Важно концентрироваться на руках, которые имеют хороший потенциал на пост-флопе. То есть, заходить в игру с К2 или Q3 все еще не лучшая идея, и, например, KJ выглядит куда перспективнее чем за полными столами. То же касается и практически всех тузов.

Блайнды за короткими столами будут проходить свой круг значительно быстрее чем за полными, поэтому и ваш стек будет уменьшаться быстрее. Следовательно, здесь просто не удастся долго отсиживаться в ожидании стартового монстра. К тому же стоит понимать, что и ваши соперники будут играть значительно агрессивнее чем обычно, что опять же позволит вам расширить свой диапазон колов и рейзов.