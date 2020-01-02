Как заработать на покере на Новый год

В первые дни нового 2020-го года у покеристов есть отличный шанс пополнить свой банкролл благодаря праздничным акциям на онлайн-платформе PokerMatch.

Популярный украинский покер-рум предлагает игрокам получить дополнительные призовые. С 1 января там стартовала акция для турнирных игроков "Турниромания-2020". Там ежедневно разыгрывается 20 020 гривен. Их получит десятка самых успешных игроков, которые в течение суток покажут свое мастерство в турнирах с бай-ином от 10 гривен.

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В течение января на PokerMatch продолжится акция "Счастливые пары". Чтобы получить до 1000 гривен за раздачу, игроки должны собирать комбинации с карманной парой дня за кэш-столами. Кстати, общий призовой фонд акции составил 2 000 000 гривен. Итак, у всех покеристов есть отличный шанс получить свой кусочек этого драгоценного новогоднего торта.



Турниромания-2020. Фото: PokerMatch

Приятная новость есть и для тех, кто следит за новостями PokerMatch в социальных сетях. Фрироллы для соцсетей пройдут на праздники с удвоенными гарантиями – до 4000 гривен!

Также, напоминают в компании, все новые игроки PokerMatch могут рассчитывать на один из 12 приятных бонусов. Какой вид бонуса выбрать и с чего начать игру онлайн – решать именно вам. Начинайте 2020 с побед!