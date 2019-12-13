Как заработать на выходных: на PokerMatch разыграют более 2 500 000 гривен

14 декабря в покер-руме состоится второй онлайн-турнир с рекордным для Украины гарантией 2 000 000 гривен

На PokerMatch приближается к экватору большая декабрьская суперсерия турниров Winter Poker Cup. Уже в ближайшие выходные почетный список чемпионов пополнится новыми именами, а сотни игроков в честной спортивной борьбе заработают крутые призовые.

Главный турнир недели уже традиционно состоится в субботу, 14 декабря. Участники Winter Grand снова будут штурмовать рекордный для украинского онлайна призовой фонд в 2 000 000 гривен!

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Как рассказали в компании, отобраться в топ-турнир Украины вы можете в сателлитах на PokerMatch, начиная с фрироллов. А в пятницу и субботу мы гарантированно разыграем по 500 билетов в "двухмиллионник" в специальных суперсателлитах с бай-ином 20 гривен.

Напомним, что первый турнир Winter Grand минувшую субботу собрал более 5 000 входов, а его победитель — игрок с ником kirealdeee — заработал более 200 000 гривен!

Также будет чем поживиться и воскресным вечером. Гарантия в турнире WPC-15 составит 500 000 гривен. А еще в субботу и воскресенье вас ожидают титульные турниры по Китайскому покеру и Омахе.