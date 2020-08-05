Известный канадский стример Паркер Талбот поймал мощный апстрик. В течение 10 дней "Tonkaaaa" получил 3 титула в дорогих онлайн-турнирах и пополнил банкролл более чем на 600 000 долларов.

Получив свои рекордные призовые в карьере в конце июля, Паркер покорил и нокаут-турнир – почти 152 тысячи долларов призовых. А тройную корону Талбот оформил в ивенте Мирового покерного тура.

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В турнире The Big Game за 5200 долларов не пас задних и украинец Андрей Новак. Самый успешный украинский покерист в 2020 году записал на свой счет 32 500 долларов призовых, заняв седьмое место. На счет же чемпиона Паркера Талбота отправились 200 650 долларов. Канадец, следовательно, является одним из фаворитов в борьбе за звание лучшего онлайн-игрока года.