Боб Вульгарис заработал себе имя игрой в покер и ставками на спортивные события. Вот уже почти два года он работает аналитиком в "Даллас Маверикс".

Канадец греческого происхождения заявил о себе еще в 2005 году. Тогда он занял второе место на турнире Poker Classic в Лос-Анджелесе. Парень получил 900 тысяч долларов. С переменным успехом Боб продолжал играть в покер семь лет.

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Затем взял паузу и по большей части делал ставки на баскетбольные события. Сам Вульгарис признавался, что заработал на этом кучу денег. Канадец рассказывал, что первый солидный куш он сорвал еще в начале тысячелетия. Тогда якобы поставил все свои сбережения (80 тысяч долларов) на чемпионство "Лейкерс". Триумф "озерных" принес Бобу аж полмиллиона "баксов".

В 2017 году Вульгарис вернулся в покер. Он, в частности, финишировал четвертым в турнире хайроллеров на WSOP. Тогда получил самые большие призовые за карьеру – больше 1,1 миллиона долларов. Его суммарный заработок на покере перевалил за отметку в три миллиона долларов.



Боб Вульгарис. Фото: Cardschat

Но уже через год канадец принялся покорять новые вершины. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас" пригласил Боба в свой аналитический штаб. Вульгарис отмечал, что уже давно смотрит баскетбол через призму статистики. Собственно, это и стало его задачей в составе "Маверикс".

За эти два года "Даллас" прошел путь от аутсайдера лиги до претендента на плей-офф. Многие американские эксперты считают, что уже через несколько сезонов "Маверикс" будут бороться за чемпионство.