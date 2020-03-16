Канадец Тимоти Адамс выиграл 3 600 000 долларов

На серии Super High Roller Sochi завершился ее самый дорогой турнир с огромным бай-ином в 250 000 долларов. Заплатить такую солидную сумму смогли 40 покеристов, которые сформировали призовой фонд в 10 000 000 долларов.

В итоге, его между собой разделили шестеро финалистов. Горячей всего же стало, когда в игре осталось только четверо спортсменов. Чип-лидер менялся чуть ли не каждые 10 минут. В таком составе покеристы играли аж 3 часа, пока квартет не покинул британец Бенджамин Хит с миллионом долларов в кармане. На 600 тысяч больше забрал домой белорус Никита Бодяковский, который занял третье место.

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В итоге в хедз-апе сошлись немец Кристоф Фогельсанг и Тимоти Адамс из Канады. В решающей раздаче A9 канадца устояли против А6 Фогельсанга. Кристофу достались 2 400 000 долларов за второе место. Тимоти Адамс кроме чемпионского перстня получил самые большие призовые в своей карьере – 3 600 000.