Почти 9 миллионов долларов разыграли участники турнира Millionaire Maker – сейчас наиболее масштабного события в рамках WSOP online. Триумфатор турнира – известный хайроллер Даниэль Дворес – приумножил бай-ин 1500 долларов почти в тысячу раз.

Для канадского профессионала призовые в размере 1 489 289 долларов – далеко не рекордный результат в карьере. В "живой" игре Дворес выигрывал более 4 миллионов долларов в одном турнире, а его суммарные достижения превысили 15,6 миллиона. Впрочем, в онлайне таких призов канадец еще не выигрывал, как и браслетов Всемирной серии в принципе.

Читайте также: Канадский ноунейм выиграл 2 браслета WSOP менее чем за 10 дней

Немалый призовой фонд турнира позволил выиграть как минимум 100 тысяч долларов каждому из представителей финального стола. А участники хедз-апа гарантированно становились долларовыми миллионерами. Бразилец Кайо де Алмейда, проигравший решающую дуэль Даниэлю Дворесу, пополнил банкролл на 1 072 000 долларов. А известный российский регуляр Анатолий Филатов забрал 772 000 долларов, замкнув подиум Millionaire Maker.