На нынешней Всемирной серии покера короновали первого двукратного чемпиона. Канадец Алек Стасиак, которого называют новым Манимейкером выиграл свой 2-й браслет онлайн-версии престижной покерной серии.

Прозвищем "Новый Манимейкер" Стасиака наградили в конце июля. Малоизвестный в онлайне игрок с ником "astazz", квалифицировавшись в главный турнир через 10-долларовый сателлит, выиграл свой первый браслет и 343 202 доллара. Солидный выигрыш помог Стасиаку избежать рутинного отбора в 52-м ивенте WSOP за 1000 долларов, и канадец снова победил.

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На этот раз главный приз оказался уже несколько скромнее – на банкролл чемпиона отправились 273 505 долларов. Но самое главное – Алек Стасиак переписал историю Всемирной серии покера. Он не только первый в этом году мульти-чемпион WSOP, а и единственный игрок, который выиграл больше одного браслета в онлайн-баталиях Всемирной серии за всю историю.