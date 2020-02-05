Канадский покерист выиграл 1,5 миллиона долларов в Австралии

Зеленый континент принял турнир по высоким лимитам Super High Roller Bowl. Триумфатором соревнования стал звездный канадский профессионал Тимоти Адамс.

Бай-ин в турнир стоил 168 тысяч долларов. 16 входов набили призовой фонд в солидную сумму – более 2,5 миллиона долларов. В призы попали только трое лучших.

До решающего дня "дожили" пятеро самых выносливых. Лидером был американец Элио Фокс. Но значительную часть своего стека он проиграл Кале Бернсу. А потом и вообще вылетел из турнира на пятом месте.



Тимоти Адамс. Фото: pokerlivenews

Впоследствии Бернс выбил другого американца Аарона Ван Бларкума, который стал баббл-боем соревнования. Дальше больше. Бернс "раздавил" своим к тому времени уже мощным стеком еще одного конкурента. И снова американца. Кэри Кац выбыл на почетном третьем месте и заработал 430 тысяч долларов.

Хедз-ап Кале начинал с огромным преимуществом над Тимоти. Но в результате трехчасовой борьбы победу все же праздновал Адамс. Бернс утешился вторым местом и суммой в 800 тысяч долларов.

Читайте также: Фактор родных стен: первый чемпион-абориген на Australian Poker Open

Тимоти Адамс подтвердил реноме одного из лучших покеристов Канады. Его общая сумма призовых в живых турнирах мчится к отметке в 20 миллионов долларов.