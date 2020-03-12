Карантин: покерное сообщество не отчаивается

Из-за угрозы эпидемии коронавируса во многих странах уже ввели карантин. Мощный удар болезнь нанесла и по офлайн-покеру – пришлось отменить и перенести немало масштабных серий турниров. Поэтому эксперты прогнозируемо фиксируют существенное повышение интереса к игре в интернете.

Покер за виртуальным столом, в конце концов, имеет немало преимуществ перед "живой" игрой. Разберемся, какие именно.

Комфорт

Игра в покер в интернете лишает вас большого количества логистических хлопот. Все, что нужно для старта покерной сессии – наличие ПК, ноутбука или гаджета, который обеспечит бесперебойный доступ к всемирной паутине. Поэтому вы сами выбираете себе удобное время и локацию для игры, впрочем, как и масштабы сессии. В интернете есть возможность одновременно играть за несколькими столами, не дожидаясь часами на соответствующую руку.

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Поле

По объективным причинам покер в интернете легко даст фору оффлайну по своим масштабам. А потому и слабых оппонентов – "фишев" – здесь в разы больше. И речь не только о низкой квалификации игроков. Некоторые рассматривают игру в онлайне как развлечение, где за свои неадекватные или неоправданные действия не придется краснеть, глядя в глаза сопернику. Поэтому игра в интернете, в отличие от "живого" покера, может принести существенную прибыль за более короткий отрезок времени.

Эмоции

В онлайне вам не нужно работать над покер-фейсом, задерживать дыхание или укрощать тремор рук. Оппонент не прочитает вашу руку, наблюдая за мимикой или движениями. Кроме того, здесь можно дать волю эмоциям, став жертвой бед-бита или попав в даунстрик. В "живой" игре себе также можно такое позволить, но будьте готовы понести наказание за слишком эмоциональное поведение.

Помощники

Эффективными помощниками для игроков в сети являются так называемые метки, НОТС. С их помощью легко можно идентифицировать не только стиль оппонента благодаря цвету, каким вы его обозначили. НОТС часто сопровождают короткими комментариями со своеобразной ретроспективой на конкретные раздачи.