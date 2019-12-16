Киевлянин Николай Костырко выиграл крупный покерный турнир на PokerMatch

В турнире с призовым фондом 2 000 000 гривен борьба длилась больше 14 часов, а за победу Костырко получил более 217 000 гривен.

Победой известного украинского покериста Николая Костырко завершился второй супертурнир Winter Grand с призовым фондом 2 000 000 гривен, который в прошлую субботу состоялся на PokerMatch.

Топ-турнир для отечественного онлайна собрал более 4 000 входов, а 600 игроков попали в призовую зону. После 14 часов борьбы, в противостоянии один на один сошлись Костырко, который играет на PokerMatch под ником kostenberg, и игрок с ником mazi_team. В итоге кубок чемпиона и более 217 000 гривен призовых достались Николаю.

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Кстати, для Костырко это уже вторая победа в "миллионниках" PokerMatch в рамках турнирного марафона Iron Man. В начале октября kostenberg стал чемпионом Украины по онлайн-покеру в турнире Chernihiv Poker Cup с призовым фондом 1 000 000 гривен, и получил более 156 000 гривен призовых!

Кроме того, в сентябре этого года Николай занял высокое 14 место в Main Event престижной "живой" серии WSOP Europe в Розвадове. За свой дальний проход украинец получил почти 53 000 долларов.