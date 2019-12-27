Китайские Tesla оборудуют покерным приложением

С 2020 года водители элитных электрокаров в Поднебесной смогут приятно проводить время, стоя в пробках. На автомобиле Tesla вскоре установят обновленное программное обеспечение с двумя покерными играми.

Компания Tesla, как и разработчик этого покерного приложения Tencent, идут на большой риск. Ведь покер в Китае запрещен, в онлайне тоже. Впрочем, создатели ноу-хау уверяют, что "покер на колесах" рассчитан на взрослых пользователей, то есть водителей, и не угрожает участникам дорожного движения.

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Играть в покер за рулем можно будет на панели приборов и исключительно во время остановки автомобиля. В компании Tesla надеются, что их разработка станет одним из первых шагов к возвращению покера на китайский рынок.