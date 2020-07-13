Клуб для избранных: "Зал славы покера"
Дать четкую оценку успешной покерной карьеры задание неблагодарное. Для кого-то это десятки миллионов долларов призовых, для других - многочисленные рекорды и регалии. Но как бы хорошо ни складывалось непосредственно в игре, настоящим апогеем покерного пути является попадание в "Зал славы покера".
Идея создать своеобразный элитный клуб возникла в 1979 году по инициативе Бенни Бениона, владельца одного из казино в Лас-Вегасе. С тех пор список «Зала славы покера» ежегодно пополняется новыми именами. Кандидатов тщательно отбирает специальная комиссия, а торжественная церемония происходит после завершения Главного события WSOP. Претендент, при этом, должен соответствовать четким критериям.
- Кандидат должен достичь 40 лет
- Он должен регулярно выступать на престижных покерных соревнованиях
- Претендент должен играть на высоких лимитах
- Он должен заработать уважение соперников и общественности
- В «Зал» может попасть человек, который не играет в покер, но сделал много для популяризации и развития игры
"Зал славы покера". Фото: lasvegastoppicks
В частности в списке есть и неожиданные имена. Одним из первых в "Зал славы" ввели "Дикого" Била Хикока, который играл в покер еще в классических салунах. Есть здесь и деятель 18-го века Эдмонд Хойл, который придумал правила нескольких карточных игр.
Львиная доля «Зала славы покера» – чемпионы мира, или же очень титулованные и известные игроки – Дойл Брансон, Фил Хельмут, Даниэль Негреану, Фил Айви. В прошлом году список пополнил Крис Манимейкер, приложивший руку к покерному буму 2003 года. Имена нынешних кандидатов пока неизвестны.