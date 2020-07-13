Дать четкую оценку успешной покерной карьеры задание неблагодарное. Для кого-то это десятки миллионов долларов призовых, для других - многочисленные рекорды и регалии. Но как бы хорошо ни складывалось непосредственно в игре, настоящим апогеем покерного пути является попадание в "Зал славы покера".

Идея создать своеобразный элитный клуб возникла в 1979 году по инициативе Бенни Бениона, владельца одного из казино в Лас-Вегасе. С тех пор список «Зала славы покера» ежегодно пополняется новыми именами. Кандидатов тщательно отбирает специальная комиссия, а торжественная церемония происходит после завершения Главного события WSOP. Претендент, при этом, должен соответствовать четким критериям.

Кандидат должен достичь 40 лет

Он должен регулярно выступать на престижных покерных соревнованиях

Претендент должен играть на высоких лимитах

Он должен заработать уважение соперников и общественности

В «Зал» может попасть человек, который не играет в покер, но сделал много для популяризации и развития игры



"Зал славы покера". Фото: lasvegastoppicks

В частности в списке есть и неожиданные имена. Одним из первых в "Зал славы" ввели "Дикого" Била Хикока, который играл в покер еще в классических салунах. Есть здесь и деятель 18-го века Эдмонд Хойл, который придумал правила нескольких карточных игр.

Львиная доля «Зала славы покера» – чемпионы мира, или же очень титулованные и известные игроки – Дойл Брансон, Фил Хельмут, Даниэль Негреану, Фил Айви. В прошлом году список пополнил Крис Манимейкер, приложивший руку к покерному буму 2003 года. Имена нынешних кандидатов пока неизвестны.