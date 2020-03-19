Коллективная "слепая" ставка: анте в покере

Если за кэш-столом собралось сразу несколько тайтовых покеристов, игра протекает вяло. Вернуть за стол динамику сможет анте – обязательная для каждого игрока "слепая" ставка.

Термин "анте" происходит от латинского ante (перед, до чего). Поэтому в игру анте вступает еще до начала раздачи. В отличие от блайндов, которые должны ставить только два игрока, анте касается каждого участника стола. Стоимость анте, как правило, в 4 или 8 раз меньше малого блайнда. Главные функции, которые выполняет анте – формирование банка до начала торгов и ускорения игрового процесса.

Читайте также: Блайнд в квадрате: страдл в покере

В основном анте применяют в разновидностях покера, где блайнды отсутствуют вообще. Речь идет о 7-карточном Стаде, 7-карточном Стаде хай-лоу, Раззе и 5-карточном Стаде. Часто в оффлайне анте применяют и в более популярных играх Холдеме и Омахе. Обязательную "слепую" ставку вводят в игру на поздней стадии турнира.

Также недавно в "живых" турнирах практикуют игру с button ante, когда игрок на "кнопке" ставит обязательную "слепую" ставку за весь стол. Еще одна разновидность – такую же миссию вынужден выполнять игрок на большом блайнде.

Что касается онлайна, анте присутствует в большинстве МТТ игр, а в некоторых обладает даже большим весом, чем блайнды. Это турниры ante-up, когда размер обязательной ставки от каждого игрока постоянно растет, а блайнды остаются постоянными.