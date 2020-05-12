На кону сотни тысяч евро: "ActionFreak" возрождает интригу в хедз-ап битве с Гальфондом

Ситуация в матче между Филом Гальфондом и Иоанинисом Контонациосом ("ActionFreak") начинает напоминать американские горки.

Напомним, соперники играют в Омаху. Суть в том, чтобы сыграть хедз-ап противостояние в 25 тысяч раздач. Триумфатор, кроме выигранных за столом денег, получает еще и дополнительно 150 тысяч евро.

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Отметим, что сам Фил Гальфонд называл "ActionFreak" одним из самых опасных соперников. Контонациос удачно начал матч. Но потом американский хайроллер захватил инициативу и ушел в отрыв.

Болельщики ожидали от этого противостояния ожесточенной борьбы, интриги. И вот Иоанинис сумел существенно сократить отставание. Он отыграл 250 тысяч евро! Теперь отставание "фрика" вполне рабочее – 178 тысяч евро. Соперники сыграли всего 6,5 тысяч раздач. Поэтому, похоже, здесь все самое интересное еще впереди.

Напомним, ранее Фил Гальфонд эпично вырвал победу у "VeniVidi1993". Также американец обыграл Даниэля Кейтса в короткой версии челленджа. Кроме этого, Фил еще удерживает лидерство в матче с Биллом Перкинсом.