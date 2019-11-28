Королевы покера: сколько заработали наиболее успешные женщины

Покер придумали мужчины, и с этим не поспоришь. Но считать эту интеллектуальную игру исключительно мужской стихией язык не поворачивается. Успехи барышень, о которых пойдет речь далее, лишнее этому доказательство.

Кристен Бикнелл – около 4,8 миллиона долларов призовых



Кристен Бикнелл. Источник: wsop.com

Эта девушка ворвалась в мир профессионального покера словно торнадо. И заработала авторитет как в онлайне – лучший МТТ игрок из Канады в 2019 году, так и в "живом покере" – лучшая покеристка из страны кленовых листьев последних лет. В коллекции Кристен Бикнелл есть два браслета WSOP – 1000 долларов Ladies No Limit Hold'em Championship и 1 500 долларов Bounty No Limit Hold'em. А сумма заработков канадки в покере стремительно приближается к 5 миллионам долларов.

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Кэти Либерт – около 6 миллионов долларов призовых



Кэти Либерт. Источник: wikimedia

Специалист по бизнесу и финансам Кэти Либерт в профессии себя не нашла. Поэтому попробовала себя в игре. Сначала это была биржа, а затем покер. В обоих ипостасях, следует сказать, Либерт достигла немалых успехов. Особенно это касается игры с овальным столом. Кэти попала в призы на пяти десятках "живых" турниров и выиграла браслет WSOP 1 500 долларов Limit Hold'em Shootout в 2004-м. Общая сумма призовых американки – более 6 миллионов долларов.

Ванесса Селбст – около 12 миллионов долларов призовых



Ванесса Селбст. Источник: wikimedia

В 2018 году Ванесса Селбст объявила о завершении профессиональной карьеры и покер для американки теперь не более, чем хобби. А чего еще желать девушке, которую считают самой успешной в покере за все время среди красивой половины человечества. Агрессивная манера игры и незаурядный талант "читать" соперника принесли Селбст 3 браслета WSOP и почти 12 миллионов долларов призовых. Такому результату позавидуют большинство мужчин-профессионалов. И все это за 12 лет профессиональной игры в покер.