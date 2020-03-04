Коронавирус наступает на покер: из-за болезни в США закрыли казино

В Соединенных Штатах Америки впервые закрыли игорное заведение по вине коронавируса Covid-19.

Казино Wildhorse Resort в штате Орегон закрыли, после того как у одного из сотрудников обнаружили коронавирус. Все ближайшие мероприятия в заведении отменили и отменили бронирование номеров.

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По информации местных СМИ, мужчину, что заразился вирусом госпитализировали. Несмотря на то, что он работал в заведении, у него не было прямых контактов с посетителями казино. Впервые за 25-летнюю историю Wildhorse Resort пришлось закрыть. Так или иначе все помещения сейчас дезинфицируют, а в казино надеются восстановить работу на следующей неделе.

В штате Орегон это третий подтвержденный случай коронавируса. Всего в США зафиксировано уже 107 таких случаев.