Коронавирус не дал украинцам на полную разгуляться в Чехии

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 пришлось остановить престижную покерную серию WSOP Circuit, которая проходила в чешском Розвадове.

Казино King's Resort, где собственно и продолжались соревнования, пришлось закрыть, согласно приказу правительства. Как и в большинстве стран Европы, в Чехии пытаются минимизировать риски связанные с коронавирусом.

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На какой именно срок king's Resort закрывают пока не известно. Вместе с тем, администрация казино уже попросила прощения у всех причастных и пообещала информировать о любых изменениях.

Напомним, что старт нынешней серии WSOP Circuit был очень успешным для украинских спортсменов. Немало наших соотечественников пробились до призовых зон различных соревнований, а на турнире Monsterstack украинцы вообще заняли три первых ступени. Чемпионом стал Михаил Сезоненко, что принесло ему 70 000 евро призовых.