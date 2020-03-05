Коронавирус отлучает итальянцев от покера

King's Casino в чешском городе Розвадов закрыло свои двери для итальянских покеристов. Это самое большое покерное заведение Европы.

Только покерными столами запрет не ограничился. Владельцы сняли все бронирования итальянцев на гостиничные номера. В King's Casino объяснили, что таким образом они хотят сохранить здоровье своих посетителей и работников. А также остановить распространение коронавируса.

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Под запрет попали итальянцы из-за того, что именно в этой стране выявлено больше всего случаев заражения этим вирусом за пределами Азии – более двух тысяч.

Приказ уже вступил в действие. Владельцы надеются, что такие меры безопасности будут необходимы не более двух месяцев. Правда, точной даты прекращения запрета не называют.



Италия. Фото: ABC

Также из-за коронавируса отменили фестиваль Malta Championship, который должен был состояться в мае.

Отметим, что чешский Розвадов является одним из покерных центров Европы. Именно этот город примет WSOP Сircuit. Но итальянским игрокам на эту серию двери закрыты.