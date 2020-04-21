Коронавирус отступает: Южная Корея может стать столицей покера

Пока привычные покерные маршруты, как Лас-Вегас, Макао или чешский Розвадов остаются недоступными для игроков из-за пандемии коронавируса, новым центром "живого" покера неожиданно может стать Южная Корея.

Дело в том, что страна, которая одной из первых столкнулась с проблемой коронавируса, одной из первых начинает и приходить в себя после него. В частности, компания Paradise Co Ltd объявила о том, что открывает три из четырех своих казино, которые были закрыты на карантин еще с 24 марта. Речь идет о заведениях в городах Сеул, Инчхон и Пусан.

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Что интересно, по местному законодательству, вход в казино в целом и покерные клубы в частности для местных граждан запрещен. Поэтому корейцы надеются на гостей из-за рубежа, значительную часть которых могут составить именно профессиональные покеристы, уже соскучившиеся по любимой игре.

К тому же Южная Корея сейчас может быть одним из самых безопасных мест на планете. Уже в течение нескольких последних дней в стране выявляют лишь единичные случаи заражения COVID-19.