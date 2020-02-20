Коронавирус отступает: казино в Макао возобновляют работу

Сегодня завершился двухнедельный карантин, введенный местными чиновниками из-за угрозы эпидемии коронавируса. Все игорные заведения Макао вернулись к привычному режиму работы.

Напомним, коронавирус заставил власть китайского административного района Макао временно закрыть все казино на своей территории. Причиной стал рост количества зараженных. В частности, и среди работников игорных заведений.

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За две недели карантина казино потеряли солидные суммы. Владельцы отчитывались об убытках в около 2,5 миллионов долларов в сутки.

За две недели запрета ситуация стабилизировалась и власти Макао отменили свой указ. Казино возобновили свою работу.



Казино в Макао. Фото: Somuchpoker

Отметим, что из-за коронавируса организаторам нескольких покерных серий (Triton Poker Series, WPT Vietnam) пришлось вносить изменения в расписание событий.