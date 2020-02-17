Коронавирус продолжает атаковать покерные турниры

Эпидемия нового коронавируса дальше вносит коррективы в азиатские соревнования по покеру. Отменили еще один этап – World Poker Tour.

После десяти случаев заражения коронавирусом в регионе, все казино в Макао были закрыты, что принесло серьезные потери. За этот период местные казино недосчитались уже около 11,3% прибыли.

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По этой же причине организаторы Triton Poker Series перенесли старт серии на неопределенный срок. Сначала первый этап серии должен был состояться 10-22 февраля. В рамках чемпионата было запланировано 12 турниров.

Данная ситуация не обошла и азиатский турнир World Poker Tour, в котором принимают участие большинство ведущих покерных игроков. 14 февраля специалист по live-ивентам WPT Дэнни МакДонах на своей странице в Facebook выложил пост, в котором заявил, что организаторы WРT вынуждены отменить серию WPT Вьетнам, а также перенести WPT Тайвань на три месяца – он начнется 14 мая.

Возможно, что еще будут новости об изменениях в графике других живых серий в Азии из-за эпидемии коронавируса.

WSOP 2020 под угрозой?

Продолжаются дискуссии о возможных изменениях в расписании Мировой серии из-за коронавируса. На данный момент в США зафиксировано лишь 14 случаев заражения, которые не привели к летальному исходу.

Президент WSOP по коммуникациям с обществом Сет Палански заявил, что они следят за развитием событий в мире, поэтому пока даты проведения WSOP остаются неизменными – с 26 мая по 11 июля.