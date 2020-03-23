Коронавирус продолжает атаку на спорт: заболел первый известный покерист

Эпидемия вируса CОVID-19 добралась до интеллектуальной игры. Известный американский специалист Давид Сандс рассказал, что сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее болели немало звездных футболистов, баскетболистов и представителей других видов спорта. Теперь вот болезнь добралась и до покера.

Сандс стал первым известным регуляром, который подтвердил свой положительный тест на CОVID-19. Давид успокоил своих поклонников, сказав, что чувствует себя хорошо. Ему 35 лет и он не находится в зоне наибольшего риска. Собственно, пожалуй именно поэтому американец вовсе не паникует.

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Давид подробно рассказал как у него появилось подозрение на то, что он болен. Несколько дней покерист чувствовал усталость и сильную головную боль. Когда к этому добавился еще и кашель, Сандс решил провериться. Американец отметил, что сравнительно хорошее самочувствие у него потому, что игрок ведет здоровый образ жизни, не курит и активно занимается спортом.

Давид не знает как подхватил коронавирус. Утверждает, что был осторожным, часто мыл руки. Теперь Сандс на самоизоляции. Пока не выздоровеет.

Дружеское покерное сообщество поддержало американца. В частности, это сделали такие киты как Гальфонд, Хельмут и Сайдел.

Отметим, что Давид Сандс за свою покерную карьеру заработал уже 8,5 миллионов долларов в живых турнирах.