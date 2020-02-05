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Коронавирус разоряет покерный бизнес в Макао

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Казино в Макао / cnbc.com

Из-за эпидемии смертоносного вируса в китайском Лас-Вегасе массово закрывают казино. Макао закрывает двери перед десятками тысяч покеристов, которые ежегодно посещают единственную в КНР игорную зону.

Первым тревожным звоночком стало заявление о переносе престижной покерной серии хайроллеров Triton Poker Series 2020. Впоследствии в игорных заведениях усилили контроль, заставив каждого клиента проходить своеобразный фейс-контроль с помощью устройств для измерения температуры тела.


Коронавирус в Макао. Фото: Getty Images

Сегодня же в регионе зафиксировали около десяти случаев заражения вирусом. Поэтому власти Макао решили приостановить деятельность казино минимум на две недели. Эксперты подсчитали, что игорные заведения уже не досчитались более 10% доходов.

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Зато в американском Лас-Вегасе не спешат бить тревогу. Организаторы Всемирной серии покера уверяют, что коронавирус не помешает проведению нынешнего WSOP. Главная покерная серия пройдет с 26-го мая по 15-е июля.

Теги: Новости Спорта Спорт Покер матч Мировой покер
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