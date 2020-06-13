Звездный покерист Билл Перкинс не смог пробиться в финал турнира по чокеру. Он проиграл шахматистке Александре Ботез.

Чокер – это игра, которая включает в себя элементы покера и шахмат. Соревнуются один на один. Каждый участник получает по пять карт, на которых изображены шахматные фигуры. Как и в покере, происходят торги. Далее фигуры расставляют на специальные места доски и играют в шахматы. Побеждает тот, кто сделает "чок и мат".

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Билл Перкинс в первом раунде смог пройти Мэтта Стелпса. Но справиться с мастером ФИДЕ Александрой Ботез американцу не удалось. Канадская шахматистка победила Перкинса со счетом 3:0. Красавица встретится с Эриком Розеном в финале, который состоится 18-го июня.

Александра Ботез. Фото: Chesswood

Триумфатор этого турнира получит право сыграть с титулованным американским гроссмейстером Хикару Накамурой.