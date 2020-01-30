Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
Стереотип о том, что человек может быть только или красивым, или умным развеивали уже не раз, и мы забьем в него еще несколько гвоздей. Покер, как известно, игра интеллектуальная и нуждается в серьезной работе мозгов. Что впрочем, не мешает отдельным турнирам превращаться в неофициальные конкурсы красоты.
Ольга Ермольчева
Без преувеличения лучшая покеристка Украины, а может и всей Восточной Европы. Более 200 тысяч долларов карьерных выигрышей. Чемпионка мира по Матч покеру в составе сборной Украины, лучший игрок Кубка Наций-2019 и амбассадор PokerMatch.
Ольга Ермольчева / PokerMatch
Ольга Ермольчева / PokerMatch
Лаура Синтра
Более скромными достижениями пока может похвастаться бразильянка Лаура Синтра, правда и карьеру она начала только в 2015 году. С тех пор успела заработать более 30 тысяч долларов. К слову, она смогла трижды пробиться в призовую зону на прошлогоднем WSOP.
Лаура Синтра / cutegirl
Лаура Синтра / uapoker
Лаура Синтра / cutegirl
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Таня Пашалич
Хорватка длительное время работала репортером и ведущим на телевизионных трансляциях крупных покерных турниров. Несколько лет подряд принимала участие в Main Event WSOP и даже пробивалась во второй день, правда в призовую зону не добиралась.
Таня Пашалич
Таня Пашалич / uapoker
Таня Пашалич / uapoker
Натали Хоф
Немка выиграла за карьеру уже более 80 тысяч долларов. В частности несколько лет назад она смогла финишировать на 39-м месте берлинского этапа EPT.
Натали Хоф
Натали Хоф / facebook
Натали Хоф
Лив Бори
Здесь представления не требуется. Одна из самых успешных покеристок современности. Почти 4 миллиона долларов карьерных выигрышей и браслет WSOP.
Лив Бори / uapoker
Лив Бори / livboeree.com
Лив Бори / PokerNews