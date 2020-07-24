В последние годы канадка Кристен Бикнел безапелляционно закрепила за собой звание лучшей покеристки планеты. В то же время и в противостоянии с мужчинами Кристен раз за разом демонстрирует свой высокий класс.

В частности, именно она захватила лидерство в общем зачете Мирового покерного тура (WPT).

Как и WSOP, WPT в этом году происходит в онлайне, из-за пандемии коронавируса. Несколько дней назад, в первом турнире престижной серии, Кристен финишировала четвертой, а впоследствии улучшила результаты в WPT Big Game с бай-ином 5200 долларов и гарантией в 1 миллион.

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В двухдневном ивенте Бикнел финишировала второй, заработав более 150 тысяч долларов. А вот победителем стал представитель Эстонии Алексей Поняков, которому достались 219 тысяч долларов.

Несмотря на коронавирус, 2020 год для Кирстен Бикнел очень успешный. Еще до карантина она успела стать чемпионкой на "живом" WPT L.A. Poker Classic. А после начала пандемии демонстрирует стабильно высокие результате в онлайне, ничем не уступая своему бойфренду – одному из лучших покеристов современности, Алексу Фоксену.