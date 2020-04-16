Кровь, яркий нокаут и 150 тысяч долларов: покеристы попробовали себя в ММА

Как известно, покеристы чрезвычайно азартные люди. Их хлебом не корми — дай организовать какое-то пари. Авторами одного из самых брутальных споров стали Оливье Бускет и Джей-Си Альварадо. Они решили посоревноваться в октагоне.

Дуэль состоялась в апреле 2016 года. Инициатором боя был Бускет. Он в Твиттере предложил коллегам-покеристам попробовать себя в смешанных единоборствах. Главной мотивацией Оливье было наконец заняться собой, улучшить физическую форму. Довольно быстро вызов принял Альварадо.

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Хуан Карлос когда-то занимался джиу-джитсу, имел синий пояс. Поэтому именно его букмекеры считали небольшим фаворитом поединка. И это при том, что за Бускета говорила антропометрия. Он килограммов на десять тяжелее соперника. И заметно атлетичнее.

Оливье взял шесть месяцев на подготовку к встрече. Очевидно, парень зря время не терял. В октагоне он выглядел органично. Действительно, больше был похож на бойца ММА, чем на покериста. Про Альварадо такого не скажешь. Спортивное прошлое Джей-Си не помогло. Бускет сполна использовал свое физическое превосходство. Лавиной налетал на соперника. И победил техническим нокаутом: Альварадо отказался выходить на четвертый раунд. Яркая победа!

За это триумф американец получил 150 тысяч долларов. Если бы победил мексиканец, то заработал бы 120 тысяч долларов. Организовали даже платные трансляции этого боя. Каждый желающий мог заплатить 5 "баксов" и наблюдать за поединком. Такой возможностью воспользовалось огромное количество звездных покеристов. Они потом делились впечатлениями в социальных сетях. В частности, точно известно, что Райан Рисс и Джейсон Мерсье угадали победителя и неплохо заработали. А вот Мэтт Глянц ставил на Альварадо и заметил после боя, что теперь является "официальным банкротом".

Дуэль двух довольно успешных покеристов (Бускет за карьеру выиграл 9 миллионов долларов, Альварадо — 4,5 миллиона долларов) — одно из самых брутальных и самых запоминающихся пари в истории игры. Как думаете, кто еще из профессиональных покеристов мог попробовать себя в ММА?!