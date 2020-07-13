Как и ожидалось, серия "Летний PONT", которая проходит на PokerMatch, привлекла внимание мастеров турнирного покера. Всего за четыре дня сотни игроков смогли увеличить свой банкролл, а восемь чемпионов, помимо солидных призовых, получили уникальные трофеи!

Казалось бы, восемь турниров за четыре дня — это не так уж и много. Но сколько эмоций вызвали эти события! Тысячи игроков продемонстрировали свои навыки в различных дисциплинах, а некоторые из них сумели еще немного приблизиться к покерной мечте и заработали замечательные призы всего за один вечер!

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Несмотря на то, что основная борьба еще впереди, в серии уже появились свои герои. Крупнейший кэш был оформлен игроком с ником departur96, который получил 65 000 гривен за победу в турнире [PONT-6] Холдем 250 000 грн, но его преследователи отстали совсем ненамного. Великолепную игру показали опытные покеристы vezec8 и покоритель 4-карточной Омахи Максим "com4com" Роньшин, но никому из участников серии пока что не удалось приблизиться к чемпионскому дублю.

Спортсменов ждут еще более 10 титульных ивентов, включая Главное событие с гарантией 1 000 000 гривен, а также борьба в акции "Турниромания Летний PONT". История летнего PONT только начинается!

Узнать о всех чемпионах серии "Летний PONT" можно на официальной странице PokerMatch.

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