Кто такие покерные инвесторы и как заручиться их поддержкой

Новички в покере прокладывают себе путь к стартовому банкроллу с помощью бесплатных турниров – фрироллов. А вот опытные игроки не чураются пользоваться услугами бэкеров – людей, которые могут помочь реанимировать или поддержать покерную карьеру.

Насколько успешными могут быть бэкеры

Бэкер (от англ. backer) – человек, который получает обратно. Речь о доходе от своих инвестиций. Другими словами, бэкер вкладывает деньги в перспективного игрока в надежде получить от его успешной игры определенный финансовый доход. Бэкинг является неотъемлемой составляющей современного покера, в том числе и на самом высоком уровне. Скажем, в 2008 году вице-чемпион WSOP Main Event Иван Демидов был близок к званию чемпиона мира по покеру именно благодаря помощи бэкеров.

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Россиянин не мог себе позволить бай-ин в 10 000 долларов для участия в Главном Событии WSOP и воспользовался инвестициями спонсоров. Последние, в итоге, изрядно заработали, поверив в перспективного игрока. Доля Демидова составляла 20%, а значит Ивану пришлось довольствоваться лишь пятой частью от выигрыша в 5,8 миллиона долларов.

Бэкерство – рискованные инвестиции

Впрочем, очевидно, что в бэкерской практике такие случаи крайне редки. Инвестиции часто бывают неоправданными, а значит бэкеру следует очень тщательно исследовать потенциального клиента – выяснить его потенциал и уровень мастерства, а также убедиться в надежности соблюдения правил соглашения. Кроме того, в таком рискованном бизнесе не помешает обладать серьезным банкроллом, чтобы не прогореть на дистанции.



Бэкинг в покере. Фото: wsop.com

В свою очередь, чтобы заручиться поддержкой бэкера, игрок должен иметь высокий уровень игры и иметь хорошую репутацию в покерном комьюнити. Следовательно, роль бэкера на себя, как правило, берут лица из близкого окружения игрока. Нередко это успешные покеристы или люди, приближенные к интеллектуальной игре. Часто потенциальные клиенты бэкеров находят поддержку состоятельных инвесторов на специализированных форумах и предлагают сразу несколько вариантов для дальнейшего сотрудничества.

Варианты для сотрудничества бэкера и игрока

Бэкинг с коэффициентом. Один из наиболее распространенных вариантов сотрудничества – бэкинг с коэффициентом. Игрок предлагает свои услуги с небольшим коэффициентом, таким образом гарантируя себе прибыль даже при минимальном результате. Скажем, коэффициент 1,2 при доле бэкера в 1000 долларов трансформируется в «чаевые» покеристу в размере 200 долларов, даже если последний отыграл в ноль.

Бэкинг с откатом. В этом варианте бэкинга доли продают без всякого коэффициента, а потенциальная прибыль участников сделки зависит от процентной успешности игрока. Как правило, речь о диапазоне от 10 до 50% профита. Итак, если игрок приумножил сумму инвестиций минимум на 10% процентов, заслужил определенный откат, а заодно, помог заработать и бэкеру.

Подытоживая, можно сделать вывод, что бэкинг, как и любой вид предпринимательской деятельности – это всегда риск. Бэкер рискует своими деньгами, а покерист – репутацией. Поэтому к этому делу следует подходить с холодной головой и трезвым расчетом.