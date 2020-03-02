Кубок наций по матч-покеру перенесут из Перу в Европу

Международная федерация спортивного покера официально сообщила, что Перу не сможет принять Гранд-финал Кубка наций.

Причиной такого решения стали политические проблемы в стране, из-за которых организаторы соревнований не могут гарантировать успешное проведение турнира.

По словам президента федерации Патрика Налли, сейчас ведутся переговоры о проведении следующего чемпионата мира по матч-покеру в одной из стран Европы. Его планируют провести в середине мая 2020 года.

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Напомним, что национальная сборная Украины по спортивному покеру сейчас является действующим чемпионом мира в этом виде. Наша команда завоевала это звание год назад в Дублине. А в сентябре 2019 года Киев принимал Европейский кубок наций, в котором соревновались 13 команд континента. Украинцы заняли третье место на домашнем турнире, а чемпионами Европы стали испанцы.