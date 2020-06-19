Открытие нескольких казино в штате Невада вызвало немалый ажиотаж среди игроков, в том числе и среди покеристов. Впрочем, львиная доля клиентов ведет себя крайне беспечно, забыв из-за чего закрыли игорные заведения в начале марта.

Согласно новым правилам, теперь каждый посетитель, который играет за столом, должен надевать маску. Это касается прежде всего покеристов. Средствами защиты клиентов должно обеспечить само заведение. Исключением являются те зоны, где столы оборудованы специальными перегородками, которые ограничивают контакт между игроками и дилером.

Las Vegas is officially back. pic.twitter.com/EI3nXs2e5w — Arash Markazi (@ArashMarkazi) June 6, 2020

Власти штата Невада, после открытия казино, начали бить тревогу, в частности, после публикации нескольких видео. Кадры демонстрируют насколько большой поток людей заполнил игорные заведения в Лас-Вегасе. Клиенты не соблюдают дистанцию и мало кто пользуется защитными средствами.