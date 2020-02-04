Легенда покера Дойл Брансон "прогорел" на 175 000 долларов

Обладатель 10 браслетов WSOP и один из самых известных покеристов в истории Дойл Брансон проиграл серьезную сумму на недавнем Super Bowl – финале чемпионата по американскому футболу. Ежегодный Super Bowl – это одно из главных спортивных событий мира и точно самое больше спортивное шоу.

В этом году, к примеру, перед матчем публику разогревали Дженнифер Лопес и Шакира. В, собственно, финале сошлись Сан-Франциско и Канзас-сити. И вот Дойл Брансон был убежден в победе первых. Настолько уверен, что не пожалел 175 тысяч долларов на ставки.



Дженнифер Лопес и Шакира – звезды Super Bowl 2020 / getty

Сначала все шло неплохо. После трех четвертей футболисты из Сан-Франциско лидировали с преимуществом в 10 очков. Но в последней четверти Канзас-Сити вырвали драматическую победу (31-20) и тем самым, лишили Дойла солидной суммы.

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86-летний Брансон, впрочем, не особенно расстроился и рассказал, что делал ставки на каждый Super Bowl в истории, а таких было уже 54. Первый состоялся еще в 1967 году, когда Дойлу было 33 года. Ставки Брансона за это время варьировались от 20 до 200 тысяч долларов. В целом же американцы только в этом году поставили на Super Bowl впечатляющие 6,8 миллиарда (!!!) долларов.