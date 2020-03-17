Легенда покера показывает пример правильного поведения во время пандемии

86-летний американский покер-про Дойл Брансон принял решение самоизолироваться на время распространения коронавируса.

Дойл иронично заметил, что сам он вируса не боится, но волнуется за жену:

Я нахожусь в самоизоляции. Коронавирус меня не тронет. Меня 5 раз грабили под дулом пистолета, на меня нападали с ножом, я трижды победил рак и пережил 3 автокатастрофы. Но я не хочу заразить свою жену, она слишком дорога для меня, чтобы так рисковать, – рассказал Дойл в своем Твиттере.

Такому решению легенды можно лишь аплодировать, тем более, что именно пожилые люди находятся в главной группе риска коронавируса.

Читайте также: Известный покерист бросил вызов коронавирусу. Не бесплатно

В целом же Covid-19 уже существенно повлиял на покерную индустрию. Организаторам приходится отменять масштабные покерные серии, владельцам – закрывать казино. Под вопросом даже проведение WSOP-2020, которое должно состояться летом.