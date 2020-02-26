Легендарное шоу High Stakes Poker возвращается на экраны

High Stakes Poker – одно из самых популярных телевизионных покерных шоу в истории, с фанатами по всему миру. Первые его эпизоды появились еще 15 лет назад. Тогда за кэш-столами с заоблачными ставками сходились суперзвезды покера Даниэль Негреану, Фил Хельмут, Дойл Брансон, Том Дван и многие другие.

Всего отсняли 8 сезонов, а в 2011 году шоу закрыли. И недавно права на него выкупил Poker Central, который и восстановит программу. Первыми деталями будущего проекта поделился Джейсон Кун. По его словам, организаторы пока окончательно не определились с участниками, впрочем, планируют позвать и нескольких суперзвезд нового поколения, и уже опытных легендарных игроков. Во время игры также будут ставить анте на большом блайнде, как это сейчас часто делают на крупных турнирах.

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В пятом сезоне High Stakes Poker Том Дван выиграл самый крупный банк в истории шоу. Благодаря трипсу дам он "переехал" тузы Бари Гринштайна и выиграл 919 600 долларов!

Учитывая современные тенденции, можно надеяться, что в обновленном High Stakes Poker будут разыгрываться даже большие банки.