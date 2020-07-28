Даниэль Негреану – один из самых узнаваемых персонажей в мировом покере. И это не только благодаря выдающимся результатам (более 40 млн долларов выигрышей в турнирах), но и из-за яркой харизмы.

Всегда улыбающийся, остроумный и положительный Негреану – настоящее медийное лицо современного покера. Впрочем, все мы имеем темную сторону и даже "Kid Poker" не исключение. "Темный" Даниэль вырвался на свободу во время того, как в прямом эфире на популярной платформе Twitch стримил свою игру на WSOP Online.

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Один из зрителей в чате написал что-то обидное жене Даниэля и канадец выпустил зверя:

Another meltdown from Negreanu. Threats of physical and sexual violence to someone in the @Twitch chat. pic.twitter.com/ZZGWUs1xNe — David K Lappin (@dklappin) July 25, 2020

Те, кто знаком с английским, могут сами оценить уровень красноречия Негреану. Если же убрать нецензурные моменты то получится, что Даниэль предложил интернет-троллю встретиться для того, чтобы выбить тому зубы и скормить их его же заду.

Руководители Twich решили, что известный покерист перешел границу и заблокировали его аккаунт. Мол, не могут потакать пропаганде насилия и так далее. Сам Даниэль, однако, не слишком расстроился. Вины за свой поступок Негреану не чувствует, ведь убежден, что на оскорбление дорогого тебе человека реагировать следует именно так. Он хоть формально и извинился, но сделал это в очень ироничном стиле.

Что касается стримов, то канадец просто перебрался на другие платформы. В то же время, Twich скорее всего разблокирует аккаунт Даниэля, ведь подобный случай произошел впервые.