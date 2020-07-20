На PokerMatch завершилась грандиозная серия "Летний PONT", которая подарила любителям покера немало сюрпризов. За 10 дней соревнований игроки разделили между собой 4 261 000 гривен и выявили 19 новых чемпионов!

Несмотря на летнюю жару и сезон отпусков, серия "Летний PONT" оправдала все надежды покерных игроков. Каждый из 10 дней серии был наполнен напряженной борьбой и неподдельными эмоциями победителей!

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Всего в турнирах серии приняло участие 1224 уникальных игрока, которые сделали 6393 входа. 426 покеристов попали в призовую зону, а 19 из них добрались до чемпионского звания, причем спортсмены с никами bezpaniki и 13021995lew получили сразу по два трофея!

Как и ожидалось, центром внимания стало Главное событие серии с гарантией 1 000 000 гривен. Лучшие покеристы Украины выясняли отношения до самого утра! Бой шел до последней фишки, но в итоге победу праздновал представитель города Черновцы Богдан "randombet999" Чорный. Именно он заработал именной трофей и 235 000 гривен призовых!

Кстати, после победы Богдан дал интервью для сайта PokerMatch, в котором выяснилось несколько интересных подробностей. Оказывается, игрок даже не знал о том, что играет в таком престижном ивенте, и запустил фильм, чтобы не скучать в ожидании новых раздачи!

Стоит отметить и феноменальную игру самого стабильного игрока серии — quasarad, который финишировал в призах 13 раз. Кроме него отличились bezpaniki, который заработал больше всех в турнирах по Омахе (42 689 гривен), и alehandro94, который уничтожал соперников в OFC. Его банкролл увеличился на 38 887 гривен!

Конечно же, очень активное участие в серии принимала и команда рума PokerMatch. Амбассадоры Ольга Ермольчева и Алена Мироненко попали в топ-25 в Main Event. Вместе с ними в ITM также прошли стримеры djonidze и solianyk. Другие тоже не сидели сложа руки: betman95, djonidze и sidkaaaa неоднократно попадали в призы чемпионских ивентов, а тот самый solianyk, кстати, едва не выиграл турнир по Китайскому покеру!

Все результаты серии можно узнать на этой странице.

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