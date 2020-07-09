Крупнейший украинский рум PokerMatch снова радует своих игроков! Уже в четверг, 9 июля, стартует суперсерия "Летний PONT" с гарантией 4 000 000 гривен! Соревнования пройдут в нескольких покерных дисциплинах, поэтому каждый игрок обязательно найдет занятие себе по душе.

В ближайшие дни за столами соберутся сотни покеристов, ведь в руме PokerMatch начинается серия "Летний PONT"! В четверг игроки смогут посоревноваться в турнирах по Безлимитному Холдему и Китайскому покеру, разыграть ценные трофеи и, конечно же, получить возможность значительно увеличить свой банкролл.

Читайте также: Степан Соляник: "зрители на стримах добавляют мне уверенности"

Гарантия в каждом турнире по Холдему составляет 250 000 гривен, а ивенты по "Ананасу", 4 - и 5-карточной Омахи предлагают получить часть от гарантированного призового фонда в 50 000 гривен. Старт всех соревнований запланирован на 20:00 по Киеву!

Кроме титульных ивентов, в рамках серии пройдут специальные stage-турниры и сателлиты с бай-инами 110 гривен. С их помощью вы можете отобраться на Главное событие с гарантией 1 000 000 гривен, которое начнется 18 июля. Борьба будет горячей!

Вместе с началом турнирных баталий стартует и акция "Турниромания Летний PONT", в рамках которой будет разыграно 100 000 гривен. Десять лучших игроков по итогам серии получат дополнительное вознаграждение!

Узнать подробное расписание серии и ознакомиться с ее правилами можно на официальной странице PokerMatch.

Присоединяйтесь к борьбе в серии "Летний PONT" и выигрывайте главный приз! Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас и получайте мгновенно до 2500 грн на свой счет.

Возьмите покер на пляж, скачав удобное приложение PokerMatch в App Store!