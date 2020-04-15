Лия Новикова: трагическая история звезды покера

Почти год назад несчастный случай забрал одну из самых ярких покерных стримерок Лию Новикову. Девушка не успела отпраздновать свой 27-й день рождения и еще много чего сделать в своей успешной карьере.

11-го июня 2019 года шокирующая новость всколыхнула интернет – из жизни ушла известная покеристка и стримерка Лилия (Лия) Новикова. Как стало известно позже, девушка погибла из-за неисправного электрического прибора в ванной комнате. Трагедия произошла за пять дней до 27-го дня рождения Лии, который покеристка планировала отпраздновать в компании подписчиков на праздничном турнире.

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С симпатичной россиянкой интернет-сообщество познакомилась в 2012 году. Лия Новикова, эксперт из в DotA (Defence of the Ancients), завоевывала поклонников благодаря "Дневнику геймерши". Через несколько лет девушка нашла себя и в покере, а в 2015-м начала сотрудничество с одним из флагманов на рынке онлайн-игры.



Лия Новикова. Фото: The Times

Наибольших успехов в покере Лия Новикова достигла в интернете, специализируясь на игре гипертурбо 6-max. Не оставляла без внимания покеристка и "живые" серии. В 2015 году россиянке покорился турнир NLH Deepstack Big Ante за 1 100 евро на EPT в Праге. Новикова забрала главный приз – более 54 000 долларов.

Одним лишь покером и онлайн-играми интересы девушки не ограничивались. Лия увлекалась спортом и кондитерским делом, а настоящей страстью покеристки были домашние любимцы – несколько шиншилл и три собаки.

Новикова умела привлекать внимание зрителя благодаря своей откровенности, а иногда и прямолинейности и ,безусловно, профессионализмом. Стримы, публикации и фото Лии быстро выходили в тренды. У девушки была огромная армия поклонников, которые еще долго воспринимали информацию о трагической гибели своего кумира, как неудачную шутку.