Little Big снял клип о покере, он набирает рекордную популярность

Известная группа Little Big порадовала своих поклонников новой работой. Клип на песню "Hypnodancer", похоже, понравился фанатам.

Четыре дня эта работа удерживала статус самой популярной в трендах Youtube. Сейчас клип идет на втором месте по темпам роста количества просмотров. За неполные 5 дней "Hypnodancer" просмотрели более 21-го миллиона раз.

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Нет сомнений, что уже совсем скоро эта цифра существенно вырастет, ведь предыдущие клипы группы Little Big собирали сотни миллионов просмотров.

Динамичный сюжет клипа построен вокруг игры в покер. Точнее, группы людей, которые своими танцами гипнотизируют игроков за столом и быстро воруют деньги.

Отметим, что еще до Little Big тема покера регулярно появлялась в кино и песнях. Вспомним, хотя бы, песню Lade Gaga "Poker Face", которая была очень популярна несколько лет назад.