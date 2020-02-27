Любимое хобби позволило украинцу обогатиться на 49 000 евро

Украинский покерист-любитель Олег Павлюк сенсационно стал триумфатором турнира Мировой серии покера – WPT Closer в чешском Розвадове.

Соревнования, которые закрывали этот этап WPT, собрали 296 участников, каждый из которых заплатил бай-ин 1100 евро. Следовательно, призовой фонд достиг солидных 281 000 евро. 39 игроков попали в призовую зону, и лучшим из них оказался украинец. При этом до сих пор, Олег Павлюк лишь однажды попадал в призовую зону на турнирах. В прошлом году в том же Розвадове он финишировал 27-м на WSOP Circuit, что принесло украинцу 5000 евро. На этот раз Олег не имел равных.



Олег Павлюк – чемпион WPT / фото: King's Resort

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В хэдз-апе Павлюк сошелся с опытным ливанцем Абу Элиасом. Соперники решили поделить деньги. Украинцу досталось 49 000 евро, а ливанцу – 45 000. После этого они продолжили борьбу за титул, и трофей завоевал именно Олег Павлюк. Кроме него, в призовую зону попали еще двое украинцев: Виталий Кавколюк финишировал 26-м, что принесло ему 2500 евро, а Адриан Кияк завоевал 28-е место и 2200 евро призовых.