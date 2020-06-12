Покер уже давно вышел за рамки обычного развлечения. Сегодня интеллектуальная игра дает возможность получить высокий статус и заработать огромное состояние. В покер играют миллионеры, крупные бизнесмены и даже политики. Известный бренд Louis Vuitton, оценивая популярность покера, для состоятельных клиентов выпустил покерный набор по цене солидного банкролла.

Элитная покупка от Louis Vuitton обойдется в 24 тысячи долларов. Среднестатистическому украинцу ради такой покупки придется работать 4,5 года. Впрочем, дорогостоящий покерный набор, похоже, будет иметь свою целевую аудиторию, иначе бы этот мейнстрим не подхватили и другие известные бренды.

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Французский ювелирный гигант Cartier также решил не отставать в покерном направлении. Свой элитный ящик с фишками производитель драгоценностей и часов оценил в 10 тысяч долларов.