Люк Шварц "добивает" Фила Гальфонда, который проиграл почти миллион евро

Одиозный британский покерист Люк Шварц "проехался" по американцу Филу Гальфонду после того, как он приостановил свой хедз-ап поединок с "VeniVidi1993".

Напомним, звездный игрок по высоким лимитам Фил Гальфонд бросил вызов своим коллегам. Суть в том, чтобы сыграть один на один 25 тысяч рук и остаться в плюсе. Так называемый Galfond Challenge стал важным событием в мире покера. Сыграть против американца согласилось шесть соперников.

Но уже дебютный матч против "Veni" пошел мягко говоря не по плану Фила. Проиграв 900 тысяч евро, Гальфонд решил отложить продолжение борьбы. Все остальные пари также под угрозой срыва, ведь американец пообещал объявить свое окончательное решение аж в марте.

Такая позиция Фила изрядно разочаровала покерное сообщество. Многие возмущались в социальных сетях. Особенно жестко, в своем стиле, отреагировал один из участников Galfond Challenge Люк Шварц.

Британец безжалостно "размазал" американца. В частности, отметил, что Фил разбил свою репутацию чистого честного мальчика. А также назвал Гальфонда пижоном, у которого слишком много эгоизма и мало ума, чтобы признать это.

Некоторые покерные ресурсы назвали этот выпад Шварца избиением лежащего.



Фил Гальфонд. Фото: Super Poker

Фил нашел в себе силы ответить Люку. Гальфонд заверил, что он не будет отказываться от хедз-ап поединка против Шварца. Скорее всего, эта дуэль состоится уже после WSOP-2020, то есть в конце лета – начале осени.

Очевидно, перепалки в социальных сетях изрядно подогреют интерес к поединку двух известных хайролеров.