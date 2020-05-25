Лучшая покеристка в истории вернулась в игру, пока в качестве тренера

Ванесса Селбст дала очередной повод надеяться на ее возвращение за овальные столы. Американка, выигравшая в живых турнирах почти 12 миллионов долларов, делится своим опытом в рамках учебной программы LearnWPT.

Летом 2017 года Ванесса Селбст объявила о завершении игровой карьеры. Чтобы не бить баклуши, американка направила свои покерные навыки и опыт для работы в инвестиционном фонде. Впрочем, через два года владелица 3 браслетов WSOP вернулась, правда приняла участие лишь в одном турнире. Ванесса напомнила о себе уже и в этом году, намекнув, что продолжает скучать по покеру.

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Ванесса Селбст не теряет связь с любимой игрой и в течение карантина. Американка присоединилась к образовательной покерной программе LearnWPT, которая дает весь спектр учебного материала для совершенствования игры. Тренерский опыт за плечами у Ванессы Селбст немалый. Покеристка часто выступала в этой роли на протяжении активной карьеры.

Теперь американка с высоким игровым интеллектом учит своих клиентов в сети интернет. Впрочем, некоторые эксперты сходятся во мнении, что Ванесса параллельно работает над возвращением оптимальной формы и, вероятно, после карантина попытается возобновить карьеру.