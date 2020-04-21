Лучшие игроки недели и грандиозные выигрыши на PokerMatch

В крупнейшем украинском покер-руме PokerMatch вышла на финишную прямую крутая серия нокаут-турниров PKO PONT с гарантированным призовым фондом 10 000 000 гривен и стало известно имя нового чемпиона топ-турнира PokerMatch Million.

На сегодняшний день в серии PKO PONT уже сыграно 99 из 129 запланированных титульных турниров, в которых приняли участие тысячи покеристов. Почти 800 уникальных игроков пополнили свои счета призовыми, а среди мульти-чемпионов лидирует Стас "shrekpoker91" Галатенко, который выиграл шесть турниров. Кстати, Стас уже повторил свой результат прошлой серии Turbo PONT и имеет все шансы его превзойти!

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Но на этот раз его соперники даже не думают сдавать позиции без боя, ведь игроки vovan1977 и wolfzp имеют в своих активах по пять побед, а по два и более трофеев есть уже у 18 покеристов! Стоит также отметить замечательное выступление стримеров PokerMatch Игоря "netigor" и Степана "solianyk". Они получили три и две золотые фишки PONT соответственно и имеют довольно неплохие шансы на реализацию своих лидерских амбиций.

Смотрите полный список победителей титульных турниров на официальном сайте PokerMatch.

Серия вышла на финишную прямую, и в ближайшее воскресенье мы узнаем, кто станет лучшим игроком по итогам PKO PONT! В заключительный день серии, 26 апреля, на покеристов ждет сразу четыре Главных события – по Холдему, Омахе и Китайскому покеру. Поэтому присоединяйтесь к борьбе и впишите свое имя в современную историю украинского покера!



PokerMatch Million. Фото: PokerMatch

В то же время, в субботу, в украинском руме снова с аншлагом прошел топ-турнир PokerMatch Million. На этот раз игроки сделали 1059 входов и собрали призовой фонд в размере 1 059 000 гривен, что позволило расширить зону выплат до 150 мест!

Чемпионский трофей получил игрок с ником romik1725, который смог обыграть сильного оппонента и друга PokerMatch Николая "kostenberg" Костырко. По итогам хедз-апа, чемпион пополнил свой банкролл на 222 390 гривен, а ранер-ап заработал 127 080 гривен за второе место! Поздравляем!

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