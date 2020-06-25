Алекс Фоксен, которого дважды подряд признавали лучшим покеристом года по версии Global Poker Index, не растерял своих навыков и на карантине.

Лишней мотивацией напомнить о себе для Алекса, очевидно, стали успехи его спутницы жизни Кристен Бикнел, которая на днях выиграла более 100 тысяч долларов. Поэтому Фоксену пришлось снова доказывать, что он лучший покерист, по крайней мере у себя дома.

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Сделать это он попытался, триумфовав за один день сразу на двух турнирах престижной онлайн серии High Roller Club. Как не сложно догадаться из названия, вход на соревнования стоил недешево, поэтому Алексу пришлось сражаться с элитными соперниками. В частности, турнир за 5200 долларов собрал 49 участников. Никто из них, впрочем, не смог встать на пути Фоксена к победе. Этот успех принес ему солидные 88 750 долларов призовых.

Другой турнир, который выиграл американец, был немного скромнее – с бай-ином "всего" 1050 долларов. За победу здесь Фоксен получил более 17 тысяч долларов, чуть более половины из которых достались ему за выбивание соперников.

Поэтому, учитывая то, что Фоксен и Бикнел практически сравнялись по призовым, добытым в последнее время, дома у них должно быть все в порядке.