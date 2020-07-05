Звездный американский профессионал Алекс Фоксен стал триумфатором в двух соревнованиях хайроллеров и заработал более 180-ти тысяч долларов.

Лучший игрок последних двух лет не собирается сбрасывать обороты. Весной Фоксен получил вторую подряд награду от Global Poker Index. После этого Алекс уже одержал громкие победы. А теперь вот триумфировал аж дважды в день.

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Сначала американец выиграл Мейн Ивент, бай-ин в который стоил 10 300 долларов. В финальном хедз-апе Фоксен очень быстро разобрался с Роберто Романелло. Роберто получил 107 500 долларов, а Алекс – более 163 тысяч "зеленых".

А уже через полчаса американец гарантировал себе приятный бонус. Он торжествовал в турнире за тысячу "баксов". В решающем поединке тет-а-тет с россиянином Артуром Мартиросяном Фоксен смог отыграть солидное отставание в стеке и оформить победу, которая пополнила его счет еще на 20 тысяч долларов. Мартиросян, к слову, заработал почти 13 тысяч.

Такие убедительные выступления обеспечили Алексу уверенное лидерство в общем зачете серии. До ее завершения осталось менее двух недель. Фоксен на триста очков опережает ближайшего конкурента и является большим фаворитом в борьбе за победу еще и в общем зачете.