Лучший покерист мира продолжает набивать банкролл

Алекс Фоксен, который два года подряд завершил год на первой строчке рейтинга GPI, заработал уже почти 1,5 миллиона долларов в 2020 году. Очередной успех американца – победа в турнире хайроллеров в Лос-Анджелесе.

Самый дорогой турнир этапа мирового покерного тура в США собрал лишь 20 участников. Оно и неудивительно, бай-ин в ивент хайроллеров обошелся каждому в 25 000 долларов. Алексу Фоксену, впрочем, к таким инвестициям не привыкать. Американец уверенно прошел турнирную дистанцию ​​и в хедз-апе разобрался с соотечественником Джейком Шиндлером.

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Чемпиону досталось больше половины призового фонда – почти 250 000 долларов. Его сопернику в хедз-апе – почти 160 000. Алекс Фоксен, затем одолел рубеж в 16,5 миллионов долларов, которые выиграл призовыми в общем за карьеру.