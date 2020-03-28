Лучший покерист Украины дает мастер-класс игры

Хотите проверить свои покерные навыки в битве с обладателем золотого браслета Мировой серии покера и самым успешным покеристом Украины Евгением Качаловым? Тогда вам на PokerMatch!

Сегодня Евгений Качалов будет играть онлайн в украинском покер-руме за специальным буст-столом Безлимитного Холдема с лимитом 10/20 гривен.

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Challenge with Katchalov продлится с 14:00 до 17:00. Любой из вас сможет попробовать себя в битве с амбассадором PokerMatch и заработать дополнительные призовые в специальном лидерборде на 10 000 гривен!

Поэтому занимайте места за столом и попробуйте обыграть звезду мирового покера! Успехов!