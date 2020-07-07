Ветеран покерного цеха Майк Матусов недаром получил когда-то прозвище "рот". Часть тела покериста, которая отвечает за коммуникацию, опять испортила американцу репутацию.

Обладатель четырех браслетов WSOP, несмотря на почтенный возраст, а Матусову уже 52, старается идти в ногу со временем. Американец осваивает профессию стримера в youtube, где на собственном канале насобирал уже больше 10 тысяч аудитории.

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Недавно Матусов угостил своих подписчиков шок-контентом. Во время стрима одного из турниров WSOP online Майк обложил трехэтажным крепким словцом оппонента с ником "wolverine17". Сыграв откровенно плохо, Матусов фактически сошел с дистанции, блефуя с AQ против AA.

Видео: 18+

Last night’s Matusow Meltdown abridged. (1/3) pic.twitter.com/85c1FC2EUM — David K Lappin (@dklappin) July 6, 2020

Набросав проклятий в адрес "wolverine17", Матусов даже пообещал денежное вознаграждение тому, кто раскроет настоящее имя ненавистного ему соперника. По иронии судьбы, за ником скрывалась милая женщина Меган Милбурн, которая впоследствии получила солидную поддержку от известных представителей покерного комьюнити. Языкатому Майку Матусову, следовательно, не оставалось ничего другого, как покаяться и публично извиниться.